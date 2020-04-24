МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в последнюю торговую сессию недели снизился после двух дней роста подряд, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры, потеряв по обоим основным индексам около 1,5%.

Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика рынка нефти ближе к вечеру обусловили коррекцию рынка РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов пятницы упал на 1,44%, до 2562,03 пункта, индекс РТС — на 1,67%, до 1081,32 пункта.

При этом по итогам всей недели индекс Мосбиржи остался в плюсе, прибавив 1,07%, а РТС – 0,24%.

РЫНОК ВЗЯЛ ПАУЗУ В РОСТЕ

Российский фондовый рынок в пятницу снижался, корректируя рост предыдущих двух дней.

Внешний фон ухудшился, обусловив приостановку роста и переход инвесторов к продажам российских акций.

Западные фондовые индексы вечером преимущественно снижались, и индексы в Британии, Германии и Франции потеряли по итогам торгов 1,3-1,7%. Восстановление рынков застопорилось из-за признаков серьезного спада экономики еврозоны и разочарования насчет прогресса в разработке препаратов против коронавируса.

Рынок нефти по инерции продолжает прибавлять в пятницу третий день подряд, однако темпы восстановления замедлились. Марка Brent повышается вечером на 2,2%, до 21,5 доллара за баррель.

Ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых, не помогло рынку акций на фоне преобладания внешнего негатива.

В лидерах снижения цены оказались акции "Роснефти" (-3,3%), "Лукойла" (-3,2%), "Алросы" (-2,8%), МТС (-2,4%).

Подросли акции "Полюса" (+1,2%), "Фосагро" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), Polymetal (+0,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале будущей недели динамика российского рынка акций может остаться неоднородной, ключевыми факторами, влияющими на ход торгов, по-прежнему будут динамика нефтяных котировок и общерыночные настроения, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"На фоне намерения ряда стран приступить к поэтапному снятию жестких карантинных ограничений, а также сигналов регуляторов о новых экономических стимулах может наблюдаться рост общерыночного оптимизма, однако неопределенность в оценках масштабов последствий пандемии для мировой экономики, ухудшение макроданных и ценовая слабость нефти продолжат служить сдерживающими факторами для покупок рисковых активов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов", — считает он.

Несмотря на восстановление российского рынка в рамках уходящей недели, техническая картина на графике индекса Мосбиржи продолжает говорить в пользу дальнейшего снижения с ближайшей целью в районе годовых минимумов (около 2074 пунктов по индексу Мосбиржи и 809 пунктов по РТС), в свою очередь считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Подтверждением данного сценария послужит уход рынка ниже 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. "Быкам" же, чтобы отменить этот сценарий, необходимо уводить индекс выше 2700 пунктов", — заключает он.