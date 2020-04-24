МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в период с 17 по 23 апреля нарастили объем вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) на 51,3 миллиарда рублей, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Нерезиденты активно покупали ОФЗ. Объем их вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос на 51,3 миллиарда рублей, доля на 23 апреля составила 31%. На фоне возросшего спроса со стороны нерезидентов доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой (в среднем на 50 базисных пунктов)", — сообщил ЦБ.

Нерезиденты купили 46,1% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина России в среду.

"Минфин России успешно разместил на аукционе в среду пятилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном на общую сумму 86,7 миллиарда рублей (второй аукцион по размещению бумаг с переменным купонным доходом признан несостоявшимся). Спрос на бумаги предъявили как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых в объеме размещения составила 46,1%", — говорится в обзоре.