МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Структурный профицит ликвидности в российских банках на 24 апреля составил 2 триллиона рублей, снизившись с начала месяца на 0,3 триллиона рублей, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

ЦБ ранее в апреле сообщал, что структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ за март снизился на 1,5 триллиона рублей, до 2,3 триллиона рублей на фоне роста спроса на наличные деньги.

"Ситуация с ликвидностью в целом остается благоприятной. Структурный профицит ликвидности менялся в апреле незначительно, составив 2 триллиона рублей на 24 апреля 2020 года", — сказано в документе.