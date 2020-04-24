МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Спрос на iPhone SE второго поколения, продажи которого стартовали в России в пятницу по цене 39,9 тысячи рублей, показал высокий интерес россиян к новинке, об этом РИА Новости рассказали представители крупнейших российских ритейлеров.

Компания Apple 15 апреля представила iPhone SE второго поколения. Смартфон оснащен дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID и процессором A13 Bionic, который Apple называет самым быстрым процессором в iPhone. Новинка оснащена улучшенной камерой с одним объективом, поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50% батареи за 30 минут. В модели также реализована поддержка двух SIM?карт — обычной и eSIM.

Устройство представлено с корпусом одного из трех цветов: черного, белого или красного — (Product) Red.

СПРОС ВЫСОКИЙ

Продажи новинки Apple начались в России у крупнейших ритейлеров, у большинства из них — как в онлайн-магазинах, так и в салонах связи. И продавцы отмечают высокий спрос на новый смартфон.

"Интерес покупателей к iPhone SE оказался высоким — сегодня это был один из самых продаваемый iPhone в нашей сети салонов. По сравнению с первым SE, который вышел в 2016 году, спрос на новую модель оказался в четыре раза выше в первый день продаж", — рассказали в пресс-службе МТС.

В re:Store также заявили, что наблюдали в пятницу повышенный интерес покупателей к новому iPhone SE. "Спрос выше наших ожиданий, если принять во внимание ту ситуацию, что офлайновые магазины сети re:Store закрыты. Наибольшим спросом пользуются модели как на 64 ГБ, так и на 256 ГБ во всех цветах", — сообщили в пресс-службе компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что новинка Apple пользуется заслуженным спросом. "Поисковые запросы по iPhone SE на сайтах "М.Видео" и "Эльдорадо" более чем вдвое выше по сравнению с 2016 годом, когда вышла первая модель SE, и это одна из самых востребованных онлайн-покупок сегодня, продажи выше наших ожиданий", — сказали в пресс-службе.

"Сейчас New iPhone SE — самый доступный по цене гаджет Apple из новинок, запущенных за последние два года, и, как и предыдущие модели SE, может пользоваться длительным спросом. Так, по итогам 2017 года iPhone SE (32 ГБ) стал лидером российского рынка онлайн-продаж и в денежном, и в натуральном выражении", — добавили в компании.

В пресс-службе "Связного" заявили, что спрос на новинки от Apple оправдывает ожидания компании. "По итогам первого дня продаж лидируют модели в чёрном и белом цветовых решениях, на которые приходится по 34% продаж. Чаще всего покупатели выбирают модели с конфигурацией на 64 Гб. Наиболее высоким спросом новинки пользуются у жителей Москвы, Cанкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Твери", — рассказали в "Связном".

Клиенты розничной сети "Билайн" проявляют стабильно высокий интерес к новинкам Apple, и линейка iPhone SE 2020 года не стала исключением, рассказали в компании. Наибольшей популярностью в рознице "Билайна" также пользуются модели с памятью 64 Гб, а самым цветом стал черный.