МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером растерял почти весь дневной рост, продолжая несколько прибавлять к доллару и выйдя почти в ноль к евро, свидетельствуют данные валютных торгов.

Понижение ключевой ставки ЦБ РФ к рекордным отметкам, комментарии его главы Эльвиры Набиуллиной и продолжившая дорожать нефть отошли к вечеру на второй план.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.36 мск снижается на 21 копейку, до 74,56 рубля, курс евро — на 4 копейки, до уровня 80,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛСЯ К ВЕЧЕРУ

Российская валюта в пятницу продолжила расти к доллару и евро третий день подряд. Тон позитивной динамике в течение дня задавала, во-первых, дорожающая нефть, корректирующая провал начала недели.

При этом рост барреля марки Brent стал более спокойным – вечером он дорожает на 2,2%, до 21,8 доллара.

Поддержку российской валюте оказали также решение ЦБ РФ в отношении ключевой ставки, которая была понижена сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. При этом ЦБ РФ сообщил, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

Также сказались комментарии главы регулятора. В частности, Набиуллина заявила, что ситуация в экономике РФ сейчас существенно отличается от кризиса 2014-2015 годов, и необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики нет. Банк России даже видит потенциал снижения ключевой ставки в 1 процентный пункт, добавила она.

Суммарные продажи валюты ЦБ РФ на рынке с 10 марта составили 5,5 миллиарда долларов, также упомянула Набиуллина. При этом ЦБ не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, подчеркнула она.

Более того, Банк России ожидает перехода в 2022 году к накоплению золотовалютных резервов РФ за счет покупки валюты, заявила Набиуллина.

Однако перед выходными инвесторы, вероятно, решили зафиксировать часть прибыли от предыдущего роста рубля — неопределенность новостного потока, касающегося коронавируса, заставляет игроков понижать риски.

Снижение ключевой ставки сейчас оказывает весьма сдержанное воздействие на процесс формирования курса рубля, также полагает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Поддержкой рублю продолжает выступать увеличение объемов продажи валюты ЦБ – так, во вторник регулятор продал валюту в объеме 300 миллионов долларов, отметил он.

"Также мы видим, что настроениям инвесторов на нефтяном рынке удалось некоторым образом стабилизироваться, цены удерживаются на уровнях выше 20 долларов", — добавил он.

На таком фоне доллар вечером снижается к рублю на 0,3%, евро — на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 1,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем, что в понедельник курс будет формироваться в диапазоне 74-76 рублей за доллар. Внимание рынков на неделе будет сосредоточено на динамике цен нефтяного рынка, где произойдет экспирация майского фьючерсного контракта Brent. Часть инвесторов может опасаться данного события, ожидая повторения нефтяных коллизий, наблюдавшихся ранее в аналогичном контракте WTI", — оценивает Покатович.

Сценарий дальнейшего роста американской валюты к рублю остается в силе, в свою очередь считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Сигналом к его отмене может послужить уход доллара ниже 73 рублей. Однако сохраняющаяся слабость рынка энергоносителей, с возможностью возобновления снижения цен на нефть в рамках следующей недели, могут поспособствовать возобновлению роста американской валюты и возвращения ее выше 75 рублей. Этому же будет способствовать прохождение в понедельник пика налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров", — заключает он.