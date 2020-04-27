МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,234 млн чел  
16:00 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль) 17,01млрд канад. долл  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (март) 4,7% 2,6%
16:00 RUB Уровень безработицы (март) 4,6% 4,8%
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,9% -0,7%
  RUB Русагро — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) — див-д 2019
  RUB ГАЗПРОМ — СД (вопрос о согласовании отчуждения принадлежащих ООО Газпром энергохолдинг акций)    
  RUB Polymetal International plc — ГОСА $0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018 $0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин2019, реестр для выплаты — 11.05.2020) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.05.2020, заочное) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019
  RUB Дорогобуж — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.05.2020, заочное) 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 — див-д 2018 5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019