МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Нефть марки Brent с поставкой в июле дешевеет почти на 6%, падение цены июньского фьючерса на нефть марки WTI достигает 15%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 5,56% — до 23,43 доллара за баррель. При этом минутами ранее падение достигало почти 6% — до 23,28 доллара за баррель Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 14,34% — до 14,51 доллара за баррель. Минутами ранее падение показателя достигало 15%.

При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 5,55% — до 20,25 доллара за баррель.

Утром в понедельник мировые цены на нефть снижались на 4-11%.