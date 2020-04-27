МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник на фоне увеличения спроса на рисковые активы и отказа от более надежных, к которым относится драгметалл, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 10.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,15 доллара, до 1733,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,05%, до 15,4 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото сокращается в понедельник на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует рост на биржах Азии.

В то же время поддержку стоимости золота в понедельник оказывает доллар, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 99,96 пункта.

Мировые инвесторы на текущей неделе ждут очередного заседания ФРС и оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики регулятора, которую он ощутимо смягчил в марте на фоне коронавируса.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, пытаясь определить наступление пика его распространения в мире. "Достижения пика распространения коронавируса будет темой недели. Для фондовых рынков это может стать позитивным фактором, но ослабит положительным импульс для золота", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.