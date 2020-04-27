МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс рубля вышел в плюс к доллару и евро после незначительных колебаний на старте торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск понедельника на снижался на 20 копеек – до 74,35 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 80,58 рубля.

На открытии рубль оставался стабильным к доллару, а к евро — незначительно снижался.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,04% — до 23,56 доллара за баррель.