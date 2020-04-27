МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник растут на 1,6-2,5%, — инвесторы с оптимизмом встретили решение правительства Италии об ослаблении карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,66% — до 5847,51 пункта, французский CAC 40 — на 1,9%, до 4476,98 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,53%, до 10597,92 пункта.

Европейские инвесторы надеются на скорое снятие ограничений, связанных с коронавирусом. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна с 4 мая откроет производство и строительство, а также разрешит ресторанам работать на вынос.

Участники рынка на этой неделе также ожидают заседаний центробанков, на которых могут быть приняты дальнейшие меры стимулирования экономик, пострадавших от пандемии. Во вторник-среду пройдет заседание Федеральной резервной системы США, а в четверг — Европейского центрального банка.

Корпоративные новости также оказывают влияние на динамику индексов. Акции французской авиакомпании Air France-KLM растут почти на 7% после того, как в пятницу холдинг заявил, что получит кредитную помощь в 7 миллиардов евро. Бумаги немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer дорожают более чем на 3% после сообщения о росте чистой прибыли в первом квартале на 20% — до 1,5 миллиардов евро.

Тем временем акции немецкой Adidas опускаются на 1,5% после того, как компания сообщила о падении прибыли в первом квартале в 20 раз в годовом выражении и из-за коронавируса не предоставила прогноз на 2020 год.