МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник умеренно растет по отношению к доллару на фоне роста аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам, что позволяет отечественной валюте игнорировать падение стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.53 мск понедельника снижается на 21 копейку, до 74,34 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 80,61 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет при этом на 3,8%, до 23,9 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ФАКТОРОВ

Курс рубля в течение торгов понедельника менял направление динамики к доллару и евро на смешанном внешнем фоне. Так, в ходе торгов доллар успел максимально подняться на 15 копеек относительно уровня предыдущего закрытия и затем снизиться на 31 копейку, также относительно закрытия торгов в пятницу.

Динамика евро также резко меняла направление: европейская валюта поднималась почти до 81 рубля и успела показать снижение, опустившись относительно уровня закрытия торгов на прошлой недели почти на 17 копеек – до 80,5 рубля.

К текущему моменту доллар в паре с рублем умеренно снижается и стабилизировался в районе 74,4 рубля, евро мало меняется и торгуется у 80,63-80,7 рубля.

Рубль в целом игнорирует падение нефтяных котировок примерно на 4% и опирается на повышение глобального спроса на рисковые активы, отмечают аналитики валютного рынка.

От нестабильности нефтяного рынка российскую валюту защищает высокий спрос на ОФЗ, указывает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Рубль остается во власти разнонаправленных факторов, которые пока уравновешивают друг друга, отмечает начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков.

"С одной стороны, товарные рынки глобально остаются под давлением. С другой стороны, объявленный ЦБ цикл смягчения монетарной политики привлекает иностранный капитал, налоговый период и продажи валюты регулятором также способствуют укреплению рубля", — говорит он.

Давление на рубль оказывало снижение цены на нефть, но позиции рубля поддерживались аппетитом инвесторов к риску на глобальных рынках — все ключевые индексы росли, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, поддержку рублю оказывают остаточные продажи валюты в рамках налогового периода, считает он.

"В итоге в целом рубль показывал нейтральную динамику. В то же время аппетит к риску на глобальных рынках ослаблял позиции доллара к основным валютам, поэтому на внутреннем рынке наблюдалось некоторое укрепление евро, а доллар чувствовал себя слабее", — указывает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков ожидает, что в понедельник до конца дня торги пары "доллар — рубль" пройдут в диапазоне 73,5-75 рублей.

Вероятно, до среды движение на рынке будет относительно спокойным, полагает Кравченко. В среду ожидаются важные события в виде публикации предварительных данных ВВП США в первом квартале и заседания ФРС, напоминает эксперт.

"Вероятно, рубль в ближайшие сессии останется в рамках диапазона, сформированного в конце прошлой недели. У пары доллар-рубль он находится в границах 74,96-75,4 рубля, у пары евро-рубль в коридоре 79,8-81,26 рубля. Главенствующую роль в движении всех рынков по-прежнему будет играть динамика глобальной пандемии, а также макростатистика, отражающая влияние данной проблемы на ключевые экономики", — считает Бабин.