МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара может вырасти летом до 80-85 рублей, оценили представители банка "Открытие" во время вебинара "OpenTalks: "Взгляд на рынок".

Из-за падения доходов от экспорта растут риски ухода в минус счета текущих операций платёжного баланса РФ, считает руководитель торговых операций FX, Rates, Commodities "Открытия" Михаил Белявский.

"Летом, когда эти риски могут осуществиться, курс выйдет в район 80-85 рублей за доллар. Этому же будет способствовать и приближение срока окончания цикла снижения ставки ЦБ РФ, фиксацию которой я ожидают в районе 5% годовых. Инвесторы в связи с этим будут понижать активность покупки ОФЗ. Поэтому есть смысл играть на повышение доллара к рублю", — сказал Белявский.

На июнь и июль придется пик давления на рубль из-за роста спроса на валюту, также полагает старший экономист банка Максим Петроневич.

"На эти месяцы традиционно приходится пик расчета с иностранными инвесторами. Кроме того, в это время ожидается снятие в РФ ограничительных мер в связи с коронавирусом, что повысит деловую активность и вернет отложенный спрос на импорт. Наконец, население, оправившись от страхов в связи с пандемией, может пойти на увеличение валютизации вкладов", — считает он.

Таким образом, если ЦБ РФ и может компенсировать риски отрицательного счета текущих операций и "закрыть дыру" валютными продажами, то потоки капитала, направленные в основном против рубля, станут летом главным риском для российской валюты, и курс вполне может выйти к 80-85 рублям, заключил Петроневич.