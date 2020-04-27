МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на росте надежд на то, что пандемия коронавируса в стране идет на спад, и ожидании ослабления ограничительных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,05%, до 23909 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 8883,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 2859,38 пункта.

Оптимистичные настроения трейдеров поддерживают сообщения о том, что некоторые штаты США собираются отменить карантин уже в ближайшие дни.

Трейдеры также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду на текущей неделе. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых.