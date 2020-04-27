МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник растет при поддержке зарубежных площадок, поднимающихся в ожидании смягчения карантинных ограничений в Европе и США, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.19 мск растёт на 0,51%, до 2574,74 пункта, индекс РТС — на 1,15%, до 1093,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 37 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 80,53 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом падает более чем на 5%, до 23,5 доллара за баррель.

Азиатские площадки ранее в понедельник закрыли торги ростом, основные европейские биржевые индексы также поднимаются, прибавляют и фьючерсы на американские индексы.

Азия сегодня провела позитивную сессию, прибавив в пределах 3% после того, как ЦБ Японии расширил программу стимулирования, полностью сняв лимит на объем покупки ценных бумаг, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

"Европа днем в плюсе до 2,5%. Фьючерсы на США торгуются на 1% выше уровней открытия. Рынки позитивно реагируют на то, что Италия и Франция планируют в ближайшее время открыть ряд производств. Испания также начала поэтапно снимать карантинные ограничения для населения", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Новатэка" прибавляют 2,84% — на фоне сообщения о том, что акционеры компании на общем годовом собрании 24 апреля приняли решение выплатить по итогам 2019 года финальные дивиденды в размере 18,1 рубля на акцию, что на 7,7% больше аналогичного показателя за 2018 год.

При этом по итогам первого полугодия 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 14,23 рубля на акцию (рост в 1,5 раза по сравнению с дивидендами за аналогичный период 2018 года). С учетом этого, суммарные дивиденды за весь прошлый год составят 32,33 рубля на акцию, что на 24,1% больше выплат по итогам 2018 года. Соответственно, общий объем дивидендных выплат составит 98,16 миллиарда рублей.

Также в лидерах роста – акции ТГК-1 (4,24%), ММК (4,08%), "Магнита" (3,62%), "М.Видео" (2,81%), "Энел России" (2,09%), а также депозитарные расписки "Русагро" 92,03%), акции ЛСР (1,99%), Московской биржи (1,97%) и акции АФК "Система" (1,92%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (префы снижаются в цене на 2,39%, обыкновенные акции – на 0,57%), акции "Лукойла" (-0,88%), "Акрона" (-0,79%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,75%) и "Транснефти" (-0,58%).

ПРОГНОЗЫ

Емельянов ожидает в течение дня рост индекса Мосбиржи в зону 2630-2700 пунктов. При этом если настроения игроков поменяются возможна коррекцию не ниже 2530 пунктов, добавляет он.

Российские фондовые индикаторы подходят к ближайшим сопротивлениям, у индекса Мосбиржи оно находится на недельном максимуме 2620 пунктов, у индекса РТС – на двухнедельной вершине 1110 пунктов, в свою очередь отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Если мировые площадки не развернутся вниз, мы можем увидеть попытку преодоления этих технических препятствий, считает он.