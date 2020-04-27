МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут на ожиданиях отмены карантинных мер в некоторых штатах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,55%, до 23907,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,84%, до 8707,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 2859,91 пункта.

Поддерживают торги в стране сообщения о том, что некоторые штаты собираются отменить карантин уже в ближайшие дни. В США более 950 тысяч подтвержденных случаев вируса, более 54 тысяч человек умерли.

"У инвесторов появляется больше надежды по поводу того, что пандемия коронавируса достигла пика во многих частях света, поэтому больше внимания будет уделяться восстановлению экономики", — приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Молда (Russ Mould).

Трейдеры ожидают продолжения сезона отчетностей. Позднее на текущей неделе свои финпоказатели опубликуют такие компании, как Amazon, Microsoft, Alphabet и Apple. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 в первом квартале снизилась на 15%, пишет агентство.

Рынки также ожидают двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых.