МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером более уверенными темпами, чем утром, на фоне появления планов возвращения к нормальной жизни после ограничений, принятых властями ряда стран из-за распространения нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,58%, или на 10,2 доллара, до 1725,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро растёт при этом на 0,1%, до 15,248 доллара за унцию.

В то время как золото используется в качестве актива-"убежища", трейдеры сейчас становятся более склонными к риску на фоне новостей в связи с пандемия коронавируса. Так, некоторые штаты США собираются отменить карантин уже в ближайшие дни, Италия планирует возобновить работу заводов и строительных площадок с 4 мая, ЮАР сообщила о возобновлении работы некоторых производств.

"Мы начинаем видеть больше разговоров о восстановлении экономики и попытках вернуть бизнес к нормальной жизни… и это, кажется, поднимает настроение. Такой аппетит к риску склоняет к фиксации прибыли в золоте", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

При этом аналитики Commerzbank, чье мнение также приводит агентство, полагают, что мировые центробанки продолжат тратить средства на восстановление экономики, что будет поддерживать и стоимость золота.