МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доллар продолжает дешеветь к основным мировым валютам в понедельник вечером, спрос трейдеров на более рисковые активы сдерживает американскую валюту, вместе с этим трейдеры ожидают очередное заседание Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск курс доллара к иене опускался до 107,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,5 иены, курс евро к доллару рос до 1,0829 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,082 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 100,01 пункта.

Ожидания того, что многие страны могут ослабить карантинные меры, поддерживают на рынках склонность к риску, что приводит к росту фондовых бирж и удешевлению доллара. Рынки Европы растут на 1-2,5%, США — на 1%.

Американская валюта традиционно выступает более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков.

Позднее на текущей неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 28-29 апреля. Аналитики CME Group прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 0-0,25% по крайней мере до конца года.