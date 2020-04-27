События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март)
|1,45
|1,4
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|10:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (март)
|-59,89 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|0,3%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль)
|3,1%
|3,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (апрель)
|120
|88
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|13,226 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|13:00 мск
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|RUB
|М.видео — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 30.04.2020, заочное голосование)
|7,7 — див-д 2018
|7,9 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Polymetal International plc — День инвестора
|RUB
|МРСК Волги — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,01318622 — див-д 2018
|0,0053946 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|МРСК Северо-Запада — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,003985 — див-д 2018
|0,0019999807 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|МРСК Урала — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,003 — див-д 2018
|0,0032 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|МРСК Центра — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,0207533 — див-д 2018
|0,0200649 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,040746 — див-д 2018
|0,0163239 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|Россети Юг — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
https://1prime.ru/Financial_market/20200427/831344944.html