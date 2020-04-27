МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник повысился на 0,2-0,35% по основным индексам, несмотря на обвалившиеся котировки нефти, на фоне роста западных фондовых рынков.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов понедельника вырос на 0,35%, до 2570,91 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1083,68 пункта.

Рынок нефти вечером валится почти на 8%, до 22,9 доллара за баррель сорта Brent по июльским фьючерсам. Западные фондовые рынки растут при этом на 1,2-3,1% по основным индексам.