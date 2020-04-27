МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись заметным ростом, поддержали "быков" новости о том, что карантинные меры в ряде стран Европы могут быть ослаблены, при этом немецкий индикатор подскочил более чем на 3%, поддержанный целым рядом позитивных корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии понедельника британский индекс FTSE 100 вырос на 1,64%, до 5846,79 пункта, французский CAC 40 — на 2,55%, до 4505,26 пункта, немецкий DAX — на 3,13%, до 10659,99 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB прибавил 3,09%, достигнув 17380,21 пункта.

Ожидание рынками скорого ослабления карантинных мер определяло торги сегодня. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна с 4 мая откроет производство и строительство, а также разрешит ресторанам работать на вынос. Подобные процессы начинаются и в других странах, в частности, во Франции и Испании.

Бумаги немецкой фармацевтической компании Bayer тем временем подорожали на 5% — ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 20%, до 1,5 миллиардов евро. Акции немецкой же Lufthansa выросли в цене почти на 10% на фоне ожидания поддержки со стороны властей. А котировки Deutsche Bank подскочили на 12% после того, как банк заявил, что ожидает чистую прибыль на уровне 66 миллионов евро по итогам прошлого квартала, хотя аналитики предрекали убытки.

Также некоторые инвесторы ожидают дополнительных мер монетарного стимулирования в Европе. Так, в ближайшие дни пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Федеральной резервной системы (ФРС) США.