МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника умеренно вырос, несмотря на очередную волну обвала на рынке нефти — повышение западных фондовых индексов оказалось более существенным для динамики стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов понедельника увеличился на 0,35%, до 2570,91 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1083,68 пункта.

РЫНОК ДИСТАНЦИРОВАЛСЯ ОТ НЕФТИ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно повышался на фоне позитивной динамики мировых фондовых торговых площадок. Западные фондовые индексы закрылись ростом свыше 3% в отдельных странах, таких как Германия и Италия. Инвесторы позитивно оценивают то, что правительства ряда государств, включая Францию, Италию и Испанию, намерены в ближайшие недели смягчить условия карантина.

Так, Италия опубликовала график возобновления работы предприятий и восстановления привычного ритма общественной жизни начиная с 4 мая. В Испании, где действовал один из самых строгих карантинных режимов в мире, детям разрешили прогулки.

Кроме того, в США число заражений в ряде штатов идет на убыль, поэтому в выходные некоторым розничным магазинам, салонам и другим компаниям было разрешено возобновить работу, что также позитивно воспринято инвесторами по всему миру.

Рынок нефти при этом продолжил валиться. Марка Brent рухнула к вечеру более чем на 7%, до 23 долларов за баррель. Инвесторы по-прежнему оценивают падение экономической активности из-за коронавируса, которое привело к снижению спроса на сырье.

При этом выросли в цене в РФ прежде всего акции компании "Эн Плюс груп" (+6,7%). А в течение дня их котировки подскакивали почти на 10% — до 679 рублей. Старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что интерес к акциям холдинга может быть связан с делистингом ГДР на Московской бирже, после чего фонды, желающие инвестировать в компанию, сфокусировались на её обыкновенных акциях.

Также заметно подорожали акции "Магнита" (+4,4%), ММК (+4%), "Яндекса" (+3,6%), АФК "Система" (+3%), "Мосбиржи" (+2,6%).

В лидерах же снижения цены сегодня предсказуемо оказались эмитенты нефтегазового сектора — префы "Транснефти" (-2,2%), акции "Лукойла" (-2%), "Татнефти" (-1%), а также бумаги НЛМК (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи вплотную подходил к отметке 2600 пунктов, однако сил на продолжение подъема не хватило, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Более того, с середины дня активизировались продажи, что привело к компенсации части роста, добавил он.

"В результате с технической точки зрения можно говорить о сохранении сценария снижения, целью которого могут выступать минимумы года. Подтверждением его развития станет уход индекса Мосбиржи ниже 2400 пунктов. Для отмены данного сценария "быкам" необходимо выводить рынок выше сопротивления, расположенного на уровне 2700 пунктов, что просигнализирует о росте вероятности продолжения коррекционного восстановления", — считает Зварич.

Завтра динамика торгов продолжит формироваться главным образом под воздействием изменения нефтяных цен, общерыночных настроений и "вирусного" новостного фона, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2510-2620 пунктов", — оценил он.