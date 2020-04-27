МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Компания Amazon France не откроет свои центры во Франции минимум до 5 мая, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике компании.

Гигант сетевых продаж закрыл распределительные центры во Франции после решения суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости. Апелляционный суд подтвердил это решение.

"К сожалению, это означает, что мы временно прекратим деятельность наших французских центров до 5 мая, в то время как будем оценивать лучший способ работать на фоне решения апелляционного суда", — говорится в сообщении компании.

Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.