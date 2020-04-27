МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка "Уралсиб" на уровне "В" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение отражает наши ожидания относительно того, что "Уралсиб" сможет сдержать давление ухудшающихся экономических условий в России и поддерживать относительно стабильное качество активов", — говорится в релизе агентства.

При этом S&P ожидает ухудшения итоговых результатов в ближайшие два года, хотя не прогнозирует ослабления позиции капитала из-за достаточного количества резервов. Агентство также ожидает. что банк сохранит свои текущие рыночные позиции в банковском секторе.

S&P прогнозирует, что финансовый профиль "Уралсиба" будет стабильным в течение следующего года. Кроме того, S&P прогнозирует сохранение ликвидности на достаточном уровне.