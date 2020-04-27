МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером прибавлял к доллару и к евро на фоне пика налогового периода в РФ.

Рост западных фондовых площадок компенсировал обвал рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.38 мск снижался на 12 копеек, до 74,42 рубля, курс евро — на 6 копеек, до уровня 80,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УСТОЯЛ ПЕРЕД ОБВАЛОМ НЕФТИ

Российская валюта в начале недели продолжила расти к доллару и к евро по инерции.

Высокий спрос на рублевую ликвидность поддерживался пиком налогового периода апреля. По оценкам Романа Наумова из BCS Global Markets, сумма сегодняшних обязательных платежей в бюджет составила 600 миллиардов рублей.

Спрос на рисковые активы поддерживается позитивной динамики мировых фондовых торговых площадок. Западноевропейские фондовые индексы закрылись ростом свыше 3% в отдельных странах, таких как Германия и Италия. Американские индексы вечером прибавляли 1,1-1,6%.

Рынок нефти при этом продолжил валиться. Марка Brent рухнула к вечеру более чем на 6,9%, до 23,1 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему оценивают падение экономической активности из-за коронавируса, которое привело к снижению спроса на сырье.

Тем не менее, доллар и евро вечером снижался к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 1,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Большую часть дня рублю удавалось удерживать позиции на положительной территории, невзирая на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Отметка 75 рублей в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением росту доллара. Учитывая слабость рынка энергоносителей и уход поддержки со стороны налогового периода, пик которого прошел сегодня, в ближайшие дни американская валюта может попытаться отыграть этот уровень", — оценил он.

Курс в понедельник остается стабильным вблизи уровня 74,5 рубля за доллар, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"ЦБ РФ продолжает продажи валюты в увеличенных объемах – более 250 миллионов долларов на ежедневной основе, что выступает поддерживающим фактором в пользу рубля. Ожидаем, что во вторник курс может продолжить боковое движение в диапазоне 74-75,5 рубля за доллар, пока нефтяные котировки остаются на уровнях выше 20 долларов. В том случае, если снижение нефтяных цен усилится, давление на рублевую валюту возрастет", — оценил он.