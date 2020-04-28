МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают определенной динамики на фоне продолжающегося падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2818,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1739,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,77%, до 24466,42 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,38%, до 19708,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 1922,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 5273,5 пункта.

Во вторник оптимизм инвесторов по поводу постепенного ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, наблюдаемых во всем мире был омрачен возобновившимся снижением цен на нефть.

Цены на сырье снова снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу избыточного предложения и нехватки складских помещений. Так, июньские фьючерсы на американскую нефть WTI дешевели на 12%, до 11,29 доллара за баррель, а цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3%, до 22,36 доллара за баррель.

При этом некоторые трейдеры надеются, что поскольку все больше стран принимают решения о постепенном открытии экономик, это может означать, что худшее может быть позади, но другие видят причины оставаться осторожными, поскольку вакцина против COVID-19 еще не разработана.

"Мы менее оптимистичны и ожидаем более медленного восстановления мировой экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые также обращают внимание, что риск повторного введения ограничений омрачает оптимизм участников рынка в отношении быстрого возобновления экономической активности.