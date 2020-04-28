МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс иены слабо снижается к доллару во вторник утром после публикации статистики по безработице в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск курс доллара к иене рос до 107,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,22 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0825 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0828 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 100,11 пункта.

Некоторое давление на курс иены оказывают макроэкономические данные из Японии. Безработица в стране, как и ожидалось, в марте выросла до 2,5% с уровня февраля в 2,4%.

В свою очередь курс евро незначительно снижается перед заседанием ЕЦБ. Регулятор в четверг обсудит дальнейшие меры по стабилизации экономики после пандемии коронавируса. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, говорят, что обеспокоены перспективами принятия нового пакета мер, так как некоторые страны Евросоюза больше пострадали от пандемии. Таким образом, новые стимулы могут создать напряжение внутри ЕС.