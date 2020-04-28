МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март) 1,45 1,39 (факт)
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (март) -59,89 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 0,3%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль) 3,1% 3,3%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (апрель) 120 88
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 13,226 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
13:00 мск RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента    
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,9% -0,7% (прогноз)
  RUB М.видео — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 30.04.2020, заочное голосование) 7,7 — див-д 2018 7,9 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.05.2020) — див-д 2019
  RUB Polymetal International plc — День инвестора    
  RUB МРСК Волги — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,01318622 — див-д 2018 0,0053946 (9м2019) — див-д 2019
  RUB МРСК Северо-Запада — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,003985 — див-д 2018 0,0019999807 (9м2019) — див-д 2019
  RUB МРСК Урала — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,003 — див-д 2018 0,0032 (9м2019) — див-д 2019
  RUB МРСК Центра — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,0207533 — див-д 2018 0,0200649 (9м2019) — див-д 2019
  RUB МРСК Центра и Приволжья — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,040746 — див-д 2018 0,0163239 (9м2019) — див-д 2019
  RUB Россети Юг — СД (рекоменд. по див-дам 2019)    