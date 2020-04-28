МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,66%, до 4,24 доллара, "Новатэка" — растёт на 0,9%, до 134,1 доллара, "Лукойла"- опускается на 0,43%, до 62,41 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,14%, до 4,95 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 3,83%, до 21,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускается на 0,41%, до 26,83 доллара, "Северстали" — не изменяется и составляет 11,54 доллара, бумаги НЛМК дешевеют на 0,33%, до 16,45 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,31%, до 0,9 доллара, Сбербанка — дешевеют на 0,12%, до 10,12 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растёт на 0,48%, до 12,66 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,07%, до 3,68 доллара, бумаги "Магнита" — дорожают на 0,9%, до 9,81 доллара, расписки "Ленты" — на 0,01%, до 2,02 доллара.