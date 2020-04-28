МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 апреля составил 20,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

В среду ЦБ продал валюту с расчетами 23 апреля на 23 миллиарда рублей, обновив рекорд 2020 года по продаже валюты.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.