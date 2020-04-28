МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник перешел к росту против американской валюты после снижения в начале торгов и замедлил ослабление к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск вторника снижался на 5 копеек — до 74,45 рубля, курс евро рос на 17 копеек, до 80,79 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,12% — до 22,12 доллара за баррель.

РУБЛЬ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПАДЕНИЮ НЕФТИ

Курс рубля начал торги во вторник со снижения в парах с долларом и евро на фоне заметной просадки нефтяных котировок марки Brent. Доллар максимально поднимался на 40 копеек — до 74,9 рубля, евро – на 34 копейки, до 80,96 рубля.

Днем отечественная валюта смогла сократить часть потерь, несмотря на сохраняющийся негатив на нефтяном рынке. Поддержку рублю оказывают продажи валюты Банком России. В результате, курс рубля перешел к небольшому росту против доллара и теряет к евро уже менее 20 копеек.

Как следует из данных на сайте регулятора, объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 апреля составил 20,5 миллиарда рублей. ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

"Курс рубля сохраняет устойчивость вблизи уровней 74,5 за доллар. Меры ЦБ РФ в виде продажи валюты в объемах, превышающих уровень в 270 миллионов долларов, на ежедневной основе продолжают оказывать на российскую валюту стабилизирующее воздействие", — отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На его взгляд, Банк России в ближайшей перспективе продолжит расширять объемы данной поддержки. Также в пользу рублевой устойчивости выступает и тот факт, что нефтяным ценам удается сохранять уровни выше 20 долларов за баррель марки Brent — панические настроения инвесторов на нефтяном рынке нормализовались, добавляет он.

Начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков указывает, что рубль в паре с долларом продолжает находиться в сложившемся диапазоне 74-75 рублей.

"Внешние рынки замерли перед предстоящими заседаниями центробанков США и Европы и, вероятно, останутся в текущем состоянии до прояснения дальнейших планов регуляторов", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что сегодня курс будет формироваться в диапазоне 73,8-75,2 рубля за доллар.

В краткосрочной перспективе курс рубля будет зависеть от динамики цен на нефть и отношения инвесторов к активам на развивающихся рынках, отмечает директор по инвестициям компании "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин. Однако учитывая позитивные настроения на российским рынке после заседания ЦБ РФ, рубль может укрепиться от текущих уровней, полагает он. С его точки зрения, пара доллар-рубль в ближайшее время может находиться в диапазоне 73-75 рублей.

Итоги заседания ФРС будут озвучены в среду вечером, напоминает аналитик ГК "Финам" Вадим Сысоев. "Наиболее вероятно, что регулятор сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне. Так же стоит обратить внимание на сопроводительное письмо, в котором могут быть указаны обновленные экономические прогнозы", — говорит он.