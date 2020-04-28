МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent с поставками в июне и июле вышла в плюс примерно на 1-2%, падение стоимости июньских фьючерсов на WTI замедлилось до 7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 7,51%, до 11,8 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 23,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — росла на 2% — до 20,39 доллара за баррель.

На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность, всего несколько часов назад падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за переизбыток предложения и рост запасов сырья.

Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) в ночь на среду и минэнерго США — в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что минэнерго сообщит о росте запасов нефти в США на минувшей неделе на 10,6 миллиона баррелей после подъема на 15 миллионов неделей ранее.