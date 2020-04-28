МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник по отношению к большинству основным валют перед началом очередного двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике, результаты которого будут оглашены в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск курс доллара к иене снижался до 106,7 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,22 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0876 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0828 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 99,53 пункта.

Участники торгов ждут решений ФРС по дальнейшей монетарной политике после того, как в марте регулятор дважды внепланово снижал процентную ставку для поддержки экономики в свете коронавируса, сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, в начале апреля ФРС объявила дополнительные меры на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Аналитики, как пишет агентство Рейтер, считают маловероятным, что ФРС предпримет дополнительные меры, учитывая масштабы недавних действий по противодействию экономическому ущерб от COVID-19.

Старший валютный стратег Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen) пояснил, что крупные мировые центробанки уже приняли меры, направленные на поддержку экономического роста. "Все они увеличили покупку активов настолько, насколько могли. Все они близки к минимальной процентной ставке или даже уже установили ее", — цитирует агентство аналитика.