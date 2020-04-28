МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на возвращение на рынок инвесторов и на фоне ряда позитивных корпоративных новостей, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.35 мск растёт на 1,73%, до 2615,29 пункта, индекс РТС — на 2,57%, до 1111,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 39 копеек, до 74,1 рубля, курс евро — поднимается на 2 копейки, до 80,64 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent подвержен волатильности, но к текущему моменту дешевеет на 0,8%, до 22,9 доллара за баррель.

"Сильные процентные колебания стоимости нефтяных фьючерсов уже не выглядят настолько серьезными. Это связано с тем, что они сильно подешевели. Поэтому нормальное для них внутридневное движение в пределах 1-2 долларов субъективно выглядит как сильный скачок цены на несколько процентов", — поясняет Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

РЫНОК НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

К середине дня российский фондовый рынок на улучшении внешнего фона демонстрирует уверенный рост, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

По его словам, поддержку рынку акций РФ оказывает динамика европейских фондовых площадок, которые растут более чем на 1% по основным индексам.

Кроме того, впервые с марта число заболевших новым коронавирусом в мире за сутки выросло менее чем на 70 тысяч, что также способствует покупкам в рисковых активах, указывает аналитик. "Это подогревает ожидания роста экономической активности в различных странах на смягчении карантинных мер в ближайшее время", — поясняет он.

Текущий оптимизм на фондовом российском рынке связан с надеждами на скорый и уже давно назревший перезапуск экономики в Европе и в США после карантина, также полагает и Манжос. Это будет означать и восстановление спроса на российские экспортные товары, прежде всего – на сырье, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпром нефти" на старте торгов взлетали в цене на 9,2%, до 344,9 рубля, на рекомендациях совета директоров компании выплатить рекордные дивиденды. К текущему моменту котировки компании поднимаются на 2,6%.

Акции Московской биржи (+3,8%) получили во вторник дополнительную поддержку из-за проведения годового онлайн-собрания акционеров, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

Акционеры биржи приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам прошедшего года 18,052 миллиарда рублей, или 7,93 рубля на акцию

"Акции Московской биржи обновили многолетние максимумы. По нашей оценке, до конца недели ажиотаж будет спадать. В течение мая мы можем увидеть коррекцию акций Мосбиржи до 116 рублей за штуку, что позволит инвесторам зайти в бумагу с 6%-ной скидкой от ее сегодняшней стоимости", — добавляет Емельянов.

Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) дорожают на 1,4% на фоне решения совета директоров сохранить финальные годовые дивиденды в размере 1,507 рубля на акцию.

Акции "М.Видео" растут в цене на 2,3% на фоне позитивных операционных результатов за прошлый квартал.

Акции "Яндекса" прибавляют в цене 2,3% на фоне публикации данных, также за первый квартал, по US GAAP.

Также в лидерах роста – акции "Магнита" (4,23%), "Алросы" (4,1%), "Новатэка" (4,07%), "Интер РАО" (3,89%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,86%).

Среди лидеров снижения – префы "Мечела" (-1,52%), акции "Распадской" (-0,71%), "Полюса" (-0,67%), Polymetal (-0,43%), "Русснефти" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

К середине дня фьючерсы на нефть довольно резко развернулись вверх, поэтому индекс Мосбиржи сегодня имеет хорошие шансы на позитивное закрытие с повышением в пределах 1-3%, считает Манжос.

"По-видимому, сейчас происходит формирование крупных долгосрочных позиций в российских акциях. Этот процесс удерживает их от падения. Однако это вовсе не значит, что рынок не может пойти ниже в ближайшие дни и недели", — считает при этом он.

Если рост в нефти марки Brent будет развиваться, то рынок акций РФ сможет в течение дня подняться до 2660 пунктов по индексу Мосбиржи, в свою очередь полагает Емельянов.