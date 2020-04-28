МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на фоне публикации финансовых отчетов крупнейших компаний США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,57%, до 24375 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04%, до 8916 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,34%, до 2906,88 пункта.

Инвесторы оценивают финансовые результаты крупнейших американских компаний за первый квартал текущего года. Несмотря на то что многие компании отчитались о снижении чистой прибыли, в целом ситуация оказалась лучше, чем можно было ожидать.

Так, например, чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. в первом квартале 2020 года сократилась на 12% в годовом выражении и составила 3,401 миллиарда долларов. Выручка компании по итогам отчетного периода уменьшилась на 8% и составила 12,028 миллиарда долларов. При этом аналитики ждали выручку на уровне 11,34 миллиарда долларов.

Чистая прибыль американской PepsiCo Inc. в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,338 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль в пересчете на одну акцию превзошла ожидания экспертов и составила 1,07 доллара. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,03 доллара на акцию.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду на текущей неделе. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых.