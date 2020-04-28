МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России 30 апреля проведет аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а второй части — 6 мая, сообщается на сайте регулятора.

"С учетом предстоящих выходных дней в начале мая, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 30 апреля 2020 года аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 6 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отметил, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточен для устойчивого функционирования финансовой системы РФ.

Банк России также добавил, что продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.