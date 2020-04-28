МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России разместил купонные облигации на 51,1 миллиарда рублей при лимите в 140,933 миллиарда, следует из материалов регулятора.

Объем спроса по ценам заявок составил 51,7 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила также 100% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена — 100,0001% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 29 апреля.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.