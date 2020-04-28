События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2020)
|1,8%
|2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2020)
|0,7%
|0,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2020)
|0,4%
|0,4%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,34%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,5%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|2,1%
|-4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|1,4%
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль)
|17,01 млрд канад. долл.
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|5,35 млн барр
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)
|2,4%
|-10%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|15,022 млн барр
|10,6 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|4,776 млн барр
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
|предв.
|RUB
|Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по МСФО за 2019
|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019
|RUB
|Авиакомпания ЮТЭйр — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 07.04.2020, заочное голосование)
|78 — див-д 2018
|30 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200428/831353143.html