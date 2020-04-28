МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2020) 1,8% 2%
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2020) 0,7% 0,2%
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2020) 0,4% 0,4%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,34%  
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,5%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,1% 0,1%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 2,1% -4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020) 1,4% 1,2%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль) 17,01 млрд канад. долл.  
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 5,35 млн барр  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) 2,4% -10%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 15,022 млн барр 10,6 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 4,776 млн барр  
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB ММК — телеконференция менеджмента    
  RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента    
предв. RUB Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по МСФО за 2019    
  RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019    
  RUB Авиакомпания ЮТЭйр — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 07.04.2020, заочное голосование) 78 — див-д 2018 30 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2020) — див-д 2019