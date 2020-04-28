МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" с начала 2020 года выкупила 4,5 миллиона акций класса А на общую сумму 150 миллионов долларов, заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

Совет директоров "Яндекса" в ноябре 2019 года одобрил проведение обратного выкупа акций класса А компании на сумму до 300 миллионов долларов.

"На сегодняшний день мы выкупили 4,5 миллиона акций, и мы потратили половину суммы программы обратного выкупа акций в 300 миллионов долларов", — сказал он в ходе телефонной конференции для инвесторов.

По состоянию на 31 марта 2020 года число выпущенных акций "Яндекса" составляло более 327,682 миллиона, включая 290,544 миллиона акций класса А и 37,137 миллиона акций класса B. Эти данные не включают одну "золотую" акцию и 808,147 тысячи акций класса A, находящихся в казначействе, а также всех акций класса С, образованных в результате конвертации акций класса В в акции класса А. Все акции класса C были ликвидированы.

Акции класса С – это техническая группа акций, которая возникает при конвертации акций B в A. Раз в год компания ликвидирует акции этого типа.