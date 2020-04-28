МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник поднимаются в пределах 1,4%, поддерживают торги сильные показатели финотчетностей компаний, трейдеры также ожидают итоги очередной двухдневной встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,36%, до 23462,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 8816,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 2913,2 пункта.

Бумаги Pfizer дорожают на 1,2% после публикации финотчетности. Ранее компания подтвердила свой прогноз на 2020 год, а скорректированная разводненная прибыль на акцию в первом квартале составила 0,8 доллара при прогнозе в 0,73 доллара.

Акции PepsiCo Inc. растут в цене на 2,2%, ранее компания сообщила о том, что скорректированная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,07 доллара в первом квартале при прогнозе в 1,03 доллара.

Позднее на текущей неделе свои отчетности опубликуют такие компании, как Amazon, Microsoft, Alphabet и Apple.

Очередное заседание заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США проходит 28-29 апреля, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить комментарии ФРС по дальнейшей монетарной политике ЦБ на фоне пандемии коронавируса.