МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером на возвращении рисковых настроений на рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,05 доллара, до 1721,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро опускался на 0,3%, до 15,168 доллара за унцию.

Трейдеры отдают предпочтение рисковым активам на фоне сообщений о том, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

"Золото утратило немного блеска на предположениях о том, что ослабление блокировок приведет к V-образному восстановлению…", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu), чье мнение также приводит агентство, полагает, что повышенная волатильность на финансовых рынках будет поддерживать стоимость золота.