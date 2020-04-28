МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник повысился второй день подряд — на 1,6-2,4% по основный индексам, несмотря на неопределенную динамику котировок нефти: рост западноевропейских фондовых рынков оказал поддержку российским акциям.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вторника подскочил на 1,61% до 2612,24 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 1109,6 пункта.

Цена нефти снижается на 0,9%, до 22,9 доллара за баррель сорта Brent, хотя днем повышался до 23,8 доллара.

Основные фондовые индексы Европы выросли сегодня на 1,3-1,9%.