МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает опускаться, трейдеры ожидают итоги очередного заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс доллара к иене опускался до 106,82 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,22 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0844 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0828 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 99,88 пункта.

Мировые трейдеры ожидают на текущей неделе заседания двух крупных центробанков — Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Заседание ФРС запланировано на 28-29 апреля, ЕЦБ — на 30 апреля. Рынки надеются получить комментарии регуляторов по поводу их планов по монетарной политике на фоне пандемии коронавируса.

Сдерживает доллар также сохраняющаяся склонность инвесторов к риску на фоне сильных данных корпоративных отчетностей компаний и ожиданий ослабления карантинных мер во многих штатах США.

По мнению главы отдела по международной валютной стратегии TD Securities Марка МакКормика (Mark McCormick), которое приводит агентство Рейтер, ребалансировка конца месяца является негативным фактором для американской валюты. По его мнению, доллар, скорее всего, будет продаваться к евро, фунту стерлингов и иене, а в течение нескольких ближайших торговых сессий политические и технические факторы будут смешанными.