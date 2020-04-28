МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник выросли в пределах 2% на фоне сильных корпоративных отчетностей компаний региона, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,91%, до 5958,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 4569,79 пункта, немецкий DAX — на 1,27%, до 10795,63 пункта.

Повлиял на торги в регионе продолжающийся сезон корпоративных отчетностей. Акции HSBC в Лондоне подорожали на 1%. Ранее банк сообщил о падении чистой прибыли в первом квартале почти вдвое в годовом выражении. Банк сообщил, что из-за влияния пандемии планирует сократить операционные расходы, а также будет оценивать влияние кризиса COVID-19 и соответственно пересматривать финансовые показатели и собственный бизнес-план.

Акции британской BP Plc подорожали на 2,6%. Ранее компания сообщила, что в первом квартале получила чистый убыток в 4,4 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. При этом скорректированная основная прибыль (underlying RC profit) составила 791 миллион долларов, что выше прогноза в 710 миллионов.

На рынки продолжают влиять новости, касающиеся коронавируса. В Великобритании во вторник был зафиксирован минимальный суточный прирост числа умерших от COVID-19 с марта, а в Австрии с 1 мая снимают ограничения на выход из дома.