МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь бумаги "Ленты" и "Норникеля", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,99%, до 4,35 доллара, "Новатэка" — на 4,21%, до 138,5 доллара, "Лукойла" — на 1,98%, до 63,92 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,25%, до 5,02 доллара, "Газпром нефти" — на 3,11%, до 21,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,04%, до 26,93 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,3%, до 11,69 доллара, НЛМК — на 2,42%, до 16,9 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 3,22%, до 0,93 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,01%, до 10,44 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 6,98%, до 13,48 доллара.

GDR АФК "Система" поднялись в стоимости на 0,41%, до 3,69 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1,28%, до 9,86 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,74%, до 2,01 доллара.