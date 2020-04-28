МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос второй день подряд, несмотря на сохранение неопределенной динамики рынка нефти.

Повышение западноевропейских фондовых индексов поддержало стоимость российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вторника подскочил на 1,61%, до 2612,24 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 1109,6 пункта.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

Российский фондовый рынок во вторник продолжил повышаться на фоне сохранения позитивной динамики западных фондовых торговых площадок.

Так, западноевропейские фондовые индексы выросли во вторник на 1,3-1,9%. Инвесторы позитивно оценивают корпоративные отчеты некоторых компаний.

Кроме того, в Великобритании во вторник был зафиксирован минимальный суточный прирост числа умерших от COVID-19 с марта, а в Австрии с 1 мая снимают ограничения на выход из дома.

Рынок нефти при этом демонстрировал неопределенную динамику, переходя от роста к снижению.

Марка Brent вечером снижается на 1,3%, до 22,78 доллара за баррель, на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья. Впрочем, трейдеры сейчас более оптимистичны, так как опасения относительно замедления мировой экономики сменились ростом надежд на скорый выход из кризисной ситуации. Инвесторы оценивают тот факт, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

В лидерах роста цены оказались акции "Сургутнефтегаза" (+5,1%), акции "Мосбиржи" (+4,4% до 125 рублей). Акционеры торговой площадки во вторник приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 18,052 миллиарда рублей, или 7,93 рубля на акцию.

Также выросли бумаги "Новатэка" (+4,1%), "Алросы" (+3,3%), "Татнефти" (+2,5%).

Снизились бумаги "Полюса" (-1,4%), "Распадской" (-0,9%), "Мечела" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник закреплялись выше 2600 и 1100 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Однако эти индикаторы рискуют вернуться в краткосрочные диапазоны 2520-2600 пунктов и 1050-1100 пунктов, предупреждая о нестойкой позиции игроков на повышение. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2520-2640 пунктов", — оценила она.

В среду покупки на российском рынке могут носить более сдержанный характер из-за приближения майских праздников и неустойчивости риск-аппетитов, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Характер торгов определят внешние настроения, ценовой вектор в нефти, "вирусный" новостной фон и сигналы регуляторов. Ключевым событием среды будет заседание ФРС. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 2580-2660 пунктов", — оценил он.