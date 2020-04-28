МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно растет к доллару и к евро, несмотря на неопределенную динамику рынка нефти. Рост западноевропейских фондовых рынков сигнализирует о спросе на рисковые активы.

Вербальные интервенции оказывают поддержку рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.08 мск снижался на 35 копеек до 74,14 рубля, курс евро — на 25 копеек до уровня 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Российская валюта продолжила расти к доллару (5-й день) и к евро (2-й день) на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы. Так, западноевропейские фондовые индексы выросли во вторник на 1,3-1,9%. Инвесторы позитивно оценивают корпоративные отчеты некоторых компаний.

Рынок нефти при этом демонстрировал неопределенную динамику, переходя от роста к снижению. Марка Brent вечером снижается на 1,5%, до 22,73 доллара за баррель, на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья. Впрочем, трейдеры сейчас более оптимистичны, так как опасения относительно замедления мировой экономики сменились ростом надежд на скорый выход из кризисной ситуации. Инвесторы оценивают тот факт, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Впрочем, словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной оказали поддержку курсу российской валюты. Она заявила, что Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше.

После недавнего снижения ключевой ставки до 5,5% годовых – к минимуму с конца 2013 года — начала 2014 года регулятор вышел на стимулирующую денежно-кредитную политику. При этом ЦБ оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 1,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Меры ЦБ РФ в виде продажи валюты в объемах, превышающих уровень 270 миллионов долларов в день продолжают оказывать на российскую валюту стабилизирующее воздействие, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"На наш взгляд, Банк России в ближайшей перспективе продолжит расширять объемы данной поддержки. Также в пользу рублевой устойчивости выступает и тот факт, что нефтяным ценам удается сохранять уровни выше 20 долларов — панические настроения инвесторов на нефтяном рынке нормализовались. Ожидаем, что в среду курс будет формироваться в диапазоне 73,6-74,7 рубля за доллар", — оценил он.

Крепость рубля может быть следствием прихода нерезидентов, а также влияния продаж валюты со стороны ЦБ, полагает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"Мы ожидаем сохранение курса доллара вблизи текущих значений. Евро может опуститься ближе к 80 рублям, но, вероятнее всего, пересечет эту планку не ранее среды", — оценил он.