МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Ситуационный центр Банка России фиксирует аномальные сделки и поведение участников торгов и намерен разобраться со сделками 27 апреля с фьючерсами на нефть Brent на Московской бирже, сообщили в пресс-службе регулятора РИА Новости.

Ранее во вторник генеральный директор, совладелец "Нью Рига Финанс Клаб" Василий Коновалов в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, сообщил, что 27 апреля, на вечерней сессии срочного рынка Московской биржи "в результате спланированной манипуляции" пострадали некоторые участники рынка, которые торгуют фьючерсным контрактом на нефть Brent BR-5.20.

"Ситуационный центр Банка России фиксирует аномальные сделки и поведение участников. Видели. Разбираемся. Мы заинтересованы в том, чтобы участники рынка сообщали нам о случаях, когда они видят признаки недобросовестного поведения на торгах", — сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на обращение РИА Новости прокомментировать сделки вечерней сессии, указанные в письме Коновалова.

В частности Коновалов обратил внимание, что на старте вечерней сессии 27 апреля 2020 года в 19.05 мск стоимость контракта взлетела с 19,3 доллара до 24,85 доллара, или на 28,75%, а затем вернулась к отметке 19,8 доллара (что соответствует цене на CME) всего в течение 1 секунды.

"Казалось бы, не очень примечательное событие, только в течение этой 1 секунды Московская биржа исполнила аномально высокое количество сделок на общий объем более 47 000 контрактов, что в рублевом выражении соответствует сумме более 750 миллионов рублей! Почти все эти сделки были заключены по завышенной цене, вплоть до 30% дороже цены сделок, зафиксированных по зеркальному контракту на нефть Brent на Чикагской бирже CME в то же самое время", — указывает автор письма.

"О самой ценовой атаке злоумышленника. Его задача заключалась в активации так называемых стоп-приказов участников торгов, которые защищают позиции трейдеров от возможного резкого роста или падения стоимости контракта", — указывается там же.

По словам Коновалова, была выставлена рыночная заявка на покупку BRK0 (сокращенное название контракта – ред.), достаточно крупная, чтобы значительно сдвинуть цену контракта вверх и вызвать активацию стоп-заявок на покупку у всех участников торгов Московской биржи.