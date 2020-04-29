МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года (завершился 1 апреля) уменьшилась на 14,7% в годовом выражении и составила 1,214 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 1,14 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 1,2% — до 13,1 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен уменьшилась в 2 раза в годовом выражении, до 328,4 миллиона долларов. Прибыль Starbucks на акцию составила 0,28 доллара против 0,53 доллара годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 4,9% — до 5,995 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 6 миллиардов долларов.

За второй квартал компания открыла 255 новых кофеен — на 6% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в настоящее время из-за пандемии COVID-19 временно закрыто порядка 50% кофеен в США, а также более 75% в Канаде, Японии и Великобритании. "Хотя это сокращение деятельности Starbucks, как ожидается, будет временным, учитывая динамичный характер вспышки COVID-19 и то, как она влияет на наш бизнес в глобальном масштабе… в настоящее время мы не можем оценить финансовые последствия компании в полной мере", — отмечается в пресс-релизе.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.