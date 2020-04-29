МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на фоне общего оптимизма на рынках и возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% — до 2823,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1734,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 24641,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79%, до 1949,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 5359,5 пункта.

Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 19771,19 пункта.

В среду на рынках преобладают оптимистичные настроения на фоне постепенных ослаблений карантинных мер в разных странах, введенных с целью предотвратить распространение коронавируса. Участники торгов также обратили внимание на рост на нефтяных рынках. Так, июньские фьючерсы на американскую нефть WTI дорожали на 9%, до 13,55 доллара за баррель, а цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,4%, до 23,3 доллара за баррель.

Инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, включая акции, обращая внимание на решения центробанков разных стран, направленные на смягчение экономического удара пандемии COVID-19. Ранее на текущей неделе прошло заседание центробанка Японии, по итогам которого регулятор сообщил о намерении покупать неограниченное количество государственных облигаций.

Теперь рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка позднее на этой неделе.