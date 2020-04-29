МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск курс доллара к иене снижается до 106,56 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,86 иены, курс евро к доллару растёт до 1,0847 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0818 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,15%, до 99,72 пункта.

Доллар дешевеет в среду, так как инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, крупнейшей экономики в мире. Регулятор определит дальнейший курс своей кредитно-денежной политики позднее в среду. По прогнозам аналитиков, Федрезерв сохранит принятый ранее пакет мер в течение неопределенного срока.

Инвесторы также следят за макроэкономическими данными из США, крупнейшей мировой экономики. Так, индекс доверия потребителей в США в апреле опустился до 86,9 пункта, что оказалось несколько хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения до 87,9 пункта.